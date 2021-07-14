Бензин з початку року подорожчав майже на 20%, автогаз - майже на 25%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-червень 2021 року. Ціни на паливо суттєво зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, в червні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельне паливо - на 14,8% до 27,6 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 23,8% до 15,7 гривень за літр.