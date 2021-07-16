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Ціни на бензин продовжують зростати, автогаз подорожчав майже на 25 копійок

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 13:47
Ціни на бензин продовжують зростати, автогаз подорожчав майже на 25 копійок Фото: ціни на бензин зросли на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 16 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подрожал на 24 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин продовжують зростати, автогаз подорожчав майже на 25 копійок

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,26 гривень за літр (+0,04 гривень), на бензин А-95 - 30,25 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне паливо - 28,48 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,72 гривень за літр (+0,24 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин продовжують зростати, автогаз подорожчав майже на 25 копійок

Зазначимо, Кабмін з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Розрахункові ціни з 13 липня для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,87 гривень за літр, для дизельного палива з 22,55 гривень до 22,60 гривень за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,87 гривень за літр, дизельного палива - 29,60 гривень за літр.

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