Ціни на бензин знижуються, автогаз дорожчає на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,31 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 17,45 гривень за літр (+0,01 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: