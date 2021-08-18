Ціни на бензин знижуються, автогаз дорожчає на АЗС
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,31 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 17,45 гривень за літр (+0,01 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, за даними Держстату, в липні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,5% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельне паливо - на 18,0% до 28,4 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 25,3% до 15,9 гривень за літр.