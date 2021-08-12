Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - на 25%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-липень 2021 року. Ціни на паливо суттєво зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, в липні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,5% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельне паливо - на 18,0% до 28,4 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 25,3% до 15,9 гривень за літр.