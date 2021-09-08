Ціни на бензин призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 8 вересня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,90 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,86 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,13 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (0,00 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: