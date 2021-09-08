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Ціни на бензин призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 08 вересня 2021 13:56
Ціни на бензин призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на АЗС впали 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 8 вересня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,90 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,86 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,13 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 вересня. З обліку максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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