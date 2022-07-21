Ціни на бензин можуть залишитися стабільними після підвищення курсу НБУ: експерт назвав причину

Роздрібні ціни на пальне в Україні можуть залишитися стабільними попри підвищення офіційного курсу долара до гривні на 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook .

Куюн зазначив, що вимушений відкорегувати свій попередній прогноз щодо зростання цін, який був зроблений на основі середніх митних цін на бензин та дизпальне у липні. "Поспілкувавшись із імпортерами, треба визнати ті ціни зависокими, що говорить про повернення практики залишати частину прибутку за кордоном", - зазначив він.

"Отже, розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають всі шанси втриматися без підвищення. Цьому буде також сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні", - написав Куюн.