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Бензин в Україні припинив дорожчати, автогаз дешевшає

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 13:59
Бензин в Україні припинив дорожчати, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин не ростуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 2 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,05 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,06 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр(+0,00 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (-0,01 гривень).

Бензин в Україні припинив дорожчати, автогаз дешевшає

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. В кінці місяця зростання цін на автозаправних станціях в цілому зупинився. Зокрема, 1 квітня ціни на бензин трохи зросли, автогаз подорожчав на 1 копійку.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

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