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Ціни на бензин і автогаз стабільні: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 13:36
Ціни на бензин і автогаз стабільні: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин стабілізувалися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 13 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз також стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,91 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,87 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,15 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 17,49 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз стабільні: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, з 15 травня в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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