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Кредити на житло під час війни: як запустити ринок нерухомості

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Середа 06 липня 2022 07:45
Кредити на житло під час війни: як запустити ринок нерухомості Щоб отримати підтримку держави, роботи на будмайданчику мають вестись за графіком (фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У відродженні активності на первинному ринку житла важливу роль відіграватиме держава, яка має запропонувати покупцям різноманітні цільові програми придбання нерухомості, а забудовникам – кредитування та викуп частини квартир.

Про це у коментарі для РБК-Україна Realty розповів СЕО девелоперської компанії GREENOL Олег Приходько.

Покупці та забудовники чекають кроку назустріч від держави

Після війни ціна житла відіграватиме головну роль для більшості потенційних покупців, а у відроджені первинного ринку нерухомості важливою буде участь держави.

"Саме уряд має запропонувати вигідні умови кредитування, а також програми з викупу частини квартир у забудовників для тих, хто втратив житло внаслідок війни", – вважає Олег Приходько.

Серед недобудованих ЖК, роботи на яких припинилися з початком війни, найліпші перспективи своєчасної добудови мають проекти економ та економ-плюс класів.

"Демократичне житло швидше знайде покупців та більш ймовірно отримає замовника у вигляді держави", – додає експерт.

Завдання: залучити кошти та зберегти репутацію

В проектах на фінальній стадії реалізації зазвичай майже всі квартири (до 90%) були продані, з них живих коштів зараз не отримаєш. Тому ставку робитимуть саме на будівництва з частковою готовністю. Але для цього важливо продовжувати процес, хоча б приблизно дотримуючись графіку.

З огляду на це, найбільш вигідними та економічно обґрунтованими варіантами для цих цілей будуть об’єкти зі ступенем готовності 50-60%.

В більш-менш спокійних регіонах на заході та у центрі країни, включно зі столицею та передмістями, забудовники намагатимуться продовжувати роботи на майданчиках, адже їм важливо зберегти своє ім’я, а також сформувати фінансовий потік, тобто надходження коштів від нових інвесторів.

Раніше ми також аналізували п’ять факторів, які вплинуть на ціну нерухомості після війни.

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