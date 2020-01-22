У Раді закликають НКРЕКП прискоритися з обмеженням імпорту російського струму

Фото: Олексій Кучеренко (old.minregion.gov.ua)

Через імпорт російського струму у вітчизняній енергосистемі склалась критична ситуація

Через критичний стан в енергосистемі України Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, закликають обмежити імпорт російської електроенергії відповідно до рекомендацій Мінекоенерго. Про це йдеться у зверненні народного депутата України, першого заступника голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексія Кучеренка до членів НКРЕКП, яке він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

В своєму зверненні депутат зазначив, що через імпорт російського струму, який розпочався з жовтня 2019 року, у вітчизняній енергосистемі склалась критична ситуація. Виробництво електроенергії українськими підприємствами знизилось до 23% для певних видів генерації, що пов’язано з обмеженням їх потужностей. Внаслідок цього, підприємства отримали серйозні збитки.

"Українські енергетики, експерти, а тепер також і Міністр енергетики та захист довкілля України наголошують, що наша енергосистема знаходиться в критичному стані, у тому числі через допуск в Україну імпорту із країн, які мають на меті шляхом демпінгу знищити нашу енергетичну промисловість", - наголосив Кучеренко в своєму зверненні.

Політик закликав НКРЕКП обмежити імпорт російського струму для захисту вітчизняної енергетичної галузі та інтересів держави.

"Прошу розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства", - написав у зверненні Кучеренко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій "поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.



Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.