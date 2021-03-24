RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На центри адмінпослуг у регіонах виділили понад 230 млн гривень

Автор: Юлія Струк

Регіони цього року отримають 231 млн гривень на розвиток центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання ухвалив таке рішення.

Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАПів. Ми ставимо дуже чітке та амбітне завдання, аби за 2-3 роки такий центр був у кожній громаді, а люди могли отримувати якісні та зручні державні послуги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Центри надання адміністративних послуг у Києві з 20 березня надають лише "надзвичайно важливі послуги". Під час особистого візиту можна буде отримати обмежений перелік послуг.

Як писало РБК-Україна, в лютому уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг. Українці отримали право звертатися до центрів для надання пільг і соціальної допомоги.

Крім того, в Україні створюють Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг. Тепер юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЦПАУДенис Шмигаль
Читайте також
Шмигаль: держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень
Концесія у дорожній галузі. Україна пропонує ЄБРР приєднатися до проектів
Прогноз погоди