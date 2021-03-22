"Лише термінові послуги": ЦНАПи в Києві обмежили прийом громадян
Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Києві із 20 березня надають лише "надзвичайно важливі послуги". Під час особистого візиту можна буде отримати обмежений перелік послуг.
Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай, передає прес-служба КМДА.
"Із 20 березня у приміщеннях ЦНАПів м. Києва надають лише термінові послуги", - зазначила Шамрай.
Вона пояснила, що таке рішення ухвалили для попередження стрімкого розповсюдження коронавірусної хвороби. Попри тимчасове обмеження доступу до Центрів надання адміністративних послуг, під час особистого візиту до ЦНАП все ж можна буде отримати певні адміністративні послуги.
В яких випадках можна звертатися до ЦНАП особисто:
- видача готового паспорта громадянина України у формі ID-картки та закордонного паспорта;
- видача паспорта громадянина України в разі вклеювання фотокартки;
- повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;
- видача готового дозволу на працевлаштування;
- комплексна послуга при народженні дитини: (прийом, видача):
- свідоцтво про народження дитини;
- отримання соціальної допомоги;
- реєстрація місця проживання дитини (якщо заявник наполягає);
- посвідчення багатодітної сім’ї (якщо заявник наполягає);
- дозвіл на працевлаштування іноземців та посвідка на тимчасове проживання (облаштовано скриньку для прийому пакету документів) можна подати через скриньку для документів, яка розміщена на вході до ЦНАПів.
В ЦНАП зазначили, що для розв'язання інших питань кияни можуть звертатися через особистий кабінет.
Нагадаємо, в лютому Кабінет міністрів України розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг. Українці отримали право звертатися в центри для надання пільг та соціальної допомоги.