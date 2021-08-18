Центри адмінпослуг надаватимуть понад 400 послуг: список

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Всі українські громадяни повинні мати доступ до отримання якісних адміністративних послуг. За підтримки урядової субвенції в Україні триває розширення мережі ЦНАП (Центрів надання адміністративних послуг, - ред.), а також триває якісне наповнення переліку послуг, які можуть отримувати українці", - зазначив він.

З повним переліком послуг можна ознайомитися нижче: