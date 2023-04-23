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В Центр занятости "дорога закрыта" без военного билета: в ТЦК рассказали подробности

Фото: начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Центры занятости не будут предоставлять статус безработного человеку, который подпадает под мобилизацию, но не имеет военного билета.

Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, передает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

По его словам, согласно 17-му пункту 792-го Постановления Кабмина определено, что для предоставления статуса безработного лицо предоставляет документы, одним из которых является военно-учетный документ.

"Центр занятости не осуществляет проверку наличия отметки о пребывании или ненахождении на военном учете гражданина", - отметил он.

Отметим, что соответствующие требования регламентируются Порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета ищущих работу лиц, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 года № 792 (с изменениями).

Как сообщалось, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.

Кроме того, без военного билета невозможно трудоустроиться на работу. В случае нарушения такой нормы работодателя ждут штрафы. Такое же ограничение действует в случае приема на обучение.

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Мобилизация в Украине