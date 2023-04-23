В Центр занятости "дорога закрыта" без военного билета: в ТЦК рассказали подробности

Центры занятости не будут предоставлять статус безработного человеку, который подпадает под мобилизацию, но не имеет военного билета.

Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, передает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform .

По его словам, согласно 17-му пункту 792-го Постановления Кабмина определено, что для предоставления статуса безработного лицо предоставляет документы, одним из которых является военно-учетный документ.

"Центр занятости не осуществляет проверку наличия отметки о пребывании или ненахождении на военном учете гражданина", - отметил он.

Отметим, что соответствующие требования регламентируются Порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета ищущих работу лиц, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 года № 792 (с изменениями).