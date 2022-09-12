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Центровий збірної України змінив "Дніпро" на чемпіонат Іспанії

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Балеарські острови, Понеділок 12 вересня 2022 16:06
Центровий збірної України змінив "Дніпро" на чемпіонат Іспанії Фото: В'ячеслав Кравцов у сезоні 2021/22 (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений український баскетболіст В'ячеслав Кравцов повернувся у чемпіонат Іспанії. Тепер він захищатиме кольори "Менорки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurobasket.

35-річний центровий підшукав собі новий клуб. Прийдешній сезон він проведе в іспанській LEB Oro – другому за силою тамтешньому дивізіоні.

Кравцов уклав із "Меноркою" контракт на 1 рік. Ветеран має досвід виступів на Піренеях. Він грав там за "Сарагосу", "Валенсію", "Бургос" і "Фуенлабраду". Із левантійцями українець став чемпіоном Іспанії у 2017 році.

Кравцов є вихованцем БК "Київ". Також на батьківщині захищав кольори "Донецька" та "Дніпра". У 2009 році виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не зацікавив клуби асоціації. Згодом проявив себе в Літній лізі та перед сезоном 2012/13 підписав 3-мільйонний контракт із "Детройт Пістонз". Провів за мічиганців рік, а ще один заокеанський сезон відіграв у складі "Фінікса".

За збірну України Кравцов дебютував у 2006 році. Виступав за "синьо-жовтих" на Євробаскетах у 2011 та 2013 рр., а також на ЧС-2014. Влітку перебував у таборі національної команди, але не потрапив у заявку збірної на Євробаскет-2022.

До слова, баскетбольна збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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