Породистый данк форварда не спас "Шарлотт" дома: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

27-летний американец поразил под занавес третьей четверти. Он подхватил мяч в центре площадки и смело отправился на щит соперника. По пути в "краску" форвард обошел защитника, а из-под второго исполнил слэм-данк двумя руками.

Этих стараний Убре-младшего не хватило для победы над "Финикс Санз". Аризонцы нанесли "Хорнетс" поражение (105:91) и закрепились в топ-4 Западной конференции НБА. "Шарлотт" в свою очередь – один из аутсайдеров Востока.

Сам Убре-младший провел на паркете 38 минут. За это время он успел набрать 26 очков, совершил 9 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал защитник "Санз" Девин Букер (37 пунктов).

Кто такой Келли Убре-младший

Уроженец Нового Орлеана, на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2015 выбран "Атлантой" под 15-м номером.

Был обменян в "Вашингтон". В составе "Уизардс" провел 3,5 сезона. Далее защищал цвета "Финикса" и "Голден Стэйта". В ряды "Шарлотта" перебрался перед сезоном 2021/22. Подписал тогда 2-летний контракт с "Хорнетс" на 25 млн долларов.

В детстве Убре-младший вместе с семьей переехал в Ричмонд (штат Техас) после урагана "Катрина". Во время выступлений в "Финиксе" создал бренд Valley Boyz, доход от которого направляет на благотворительность.