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Украинец Михайлюк сыграл самый результативный матч в карьере в НБА

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Шарлотт, Понедельник 03 апреля 2023 08:55
Украинец Михайлюк сыграл самый результативный матч в карьере в НБА Фото: Святослав Михайлюк (слева) провел самый результативный матч за океаном (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередное солидное выступление в Национальной баскетбольной ассоциации выдал универсальный исполнитель "Шарлотт Хорнетс" и сборной Украины Святослав Михайлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинец снова вышел в стартовой пятерке "Хорнетс". В общей сложности в игре он провел 33,5 минуты и стал лучшим игроком матча в составе "Шарлотта". За отведенное время Михайлюк успел набрать 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач.

За более получаса на паркете он выполнил 10 точных бросков из игры (17 попыток) и реализовал один штрафной бросок (1). Воспитанник черкасского баскетбола в этот вечер неплохо бросал с дистанции – пять трехочковых из девяти были точными. Также украинец выполнил 2 перехвата и трижды потерял мяч.

Михайлюк повторил лучшее достижение результативности двух других представителей Украины за океаном – Виталия Потапенко и Станислава Медведенко. Также под эгидой ассоциации выступали Волков, Печеров, Кравцов, Фесенко и Боломбой. Абсолютным национальным рекордом остаются 33 очка Алексея Леня.

Последний в этот вечер сыграл свыше 13 минут за "Сакраменто". Защитник набрал 6 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Оба украинца потерпели поражение: "Шарлотт" Михайлюка проиграл "Торонто" (108:128), а "Кингз" Леня уступили "Сан-Антонио" (134:142 ОТ).

Украинец Михайлюк сыграл самый результативный матч в карьере в НБА

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Ингрэм возглавил хит-парад моментов с постер-данком против "Клипперс".

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