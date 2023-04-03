Украинец Михайлюк сыграл самый результативный матч в карьере в НБА
Очередное солидное выступление в Национальной баскетбольной ассоциации выдал универсальный исполнитель "Шарлотт Хорнетс" и сборной Украины Святослав Михайлюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украинец снова вышел в стартовой пятерке "Хорнетс". В общей сложности в игре он провел 33,5 минуты и стал лучшим игроком матча в составе "Шарлотта". За отведенное время Михайлюк успел набрать 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач.
За более получаса на паркете он выполнил 10 точных бросков из игры (17 попыток) и реализовал один штрафной бросок (1). Воспитанник черкасского баскетбола в этот вечер неплохо бросал с дистанции – пять трехочковых из девяти были точными. Также украинец выполнил 2 перехвата и трижды потерял мяч.
Михайлюк повторил лучшее достижение результативности двух других представителей Украины за океаном – Виталия Потапенко и Станислава Медведенко. Также под эгидой ассоциации выступали Волков, Печеров, Кравцов, Фесенко и Боломбой. Абсолютным национальным рекордом остаются 33 очка Алексея Леня.
Последний в этот вечер сыграл свыше 13 минут за "Сакраменто". Защитник набрал 6 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Оба украинца потерпели поражение: "Шарлотт" Михайлюка проиграл "Торонто" (108:128), а "Кингз" Леня уступили "Сан-Антонио" (134:142 ОТ).
К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Ингрэм возглавил хит-парад моментов с постер-данком против "Клипперс".
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