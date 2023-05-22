Над центром Москвы заметили флаг легиона "Свобода России" (видео)

"Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы", - сказано в сообщении легиона.

Там также поблагодарили всех россиян, которые поддерживают их борьбу против путинского режима.

Легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" - это подразделение Вооруженных сил Украины, которое помогает нашей стране защищаться от российского вторжения.

Бойцы легиона в данный момент принимают участие в рейде в Белгородскую область. Целью таких действий, по данным Главного управления разведки, является создание “зоны безопасности” в регионе для защиты украинцев.