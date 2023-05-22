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Над центром Москвы заметили флаг легиона "Свобода России" (видео)

Иллюстративное фото: над центром Москвы заметили флаг легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 22 мая, над центром Москвы летает флаг легиона "Свобода России". Бойцы этого подразделения сейчас участвуют в операции в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион "Свобода России" в Telegram.

"Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы", - сказано в сообщении легиона.

Там также поблагодарили всех россиян, которые поддерживают их борьбу против путинского режима.

Легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" - это подразделение Вооруженных сил Украины, которое помогает нашей стране защищаться от российского вторжения.

Бойцы легиона в данный момент принимают участие в рейде в Белгородскую область. Целью таких действий, по данным Главного управления разведки, является создание “зоны безопасности” в регионе для защиты украинцев.

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