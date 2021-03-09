Центробанки Польщі та Литви допоможуть НБУ імплементувати угоду про асоціацію з ЄС
Відкриття проекту Європейського союзу Twinning для Національного банку України відбулося 9 березня. Проект реалізовуватиметься партнерами з Національного банку Польщі та Банку Литви.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Мета проекту - сприяння макроекономічній стабільності України шляхом інституційного посилення НБУ та побудови надійної банківської системи і платіжної інфраструктури, а також надання допомоги НБУ у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.
Проект фінансується коштами Європейського союзу на суму 1 млн євро. Період реалізації - з 1 жовтня 2020 року до 30 червня 2022 року. До реалізації цього проекту будуть залучені експерти з Національного банку Польщі, Банку Литви, а також п’яти інших центральних банків держав-членів ЄС.
Проект Twinning має чотири напрями:
- Перший - розвиток підходів до банківського нагляду.
- Представники центробанків держав-членів ЄС спільно з НБУ працюватимуть над подальшим упровадженням Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету та європейського законодавства.
- Другий - упровадження системи миттєвих платежів. Проект допоможе розвинути платіжні системи в Україні та визначити найкращу модель миттєвих платежів для України, а також архітектуру та план її впровадження.
- Третій - удосконалення стратегічного планування в центральному банку.
- Четвертий - удосконалення процесу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва центрального банку.
Нагадаємо, дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського союзу та НАТО.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке було проведено агентством Kantar у вересні 2020 року, у середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС.