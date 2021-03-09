Центробанки Польши и Литвы помогут НБУ имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС

Открытие проекта Европейского союза Twinning для Национального банка Украины состоялось 9 марта. Проект будет реализовываться партнерами из Национального банка Польши и Банка Литвы.

Цель проекта - содействие макроэкономической стабильности Украины путем институционального усиления НБУ и построения надежной банковской системы и платежной инфраструктуры, а также оказания помощи НБУ во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Проект финансируется средствами Европейского союза на сумму 1 млн евро. Период реализации - с 1 октября 2020 года до 30 июня 2022 года. К реализации этого проекта будут привлечены эксперты из Национального банка Польши, Банка Литвы, а также пяти других центральных банков государств-членов ЕС.

Проект Twinning содержит четыре направления: