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Центробанки Польши и Литвы помогут НБУ имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 16:02
Центробанки Польши и Литвы помогут НБУ имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Открытие проекта Европейского союза Twinning для Национального банка Украины состоялось 9 марта. Проект будет реализовываться партнерами из Национального банка Польши и Банка Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Цель проекта - содействие макроэкономической стабильности Украины путем институционального усиления НБУ и построения надежной банковской системы и платежной инфраструктуры, а также оказания помощи НБУ во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Проект финансируется средствами Европейского союза на сумму 1 млн евро. Период реализации - с 1 октября 2020 года до 30 июня 2022 года. К реализации этого проекта будут привлечены эксперты из Национального банка Польши, Банка Литвы, а также пяти других центральных банков государств-членов ЕС.

Проект Twinning содержит четыре направления:

  • Первый - развитие подходов к банковскому надзору.
  • Представители центробанков государств-членов ЕС совместно с НБУ будут работать над дальнейшим внедрением Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета и европейского законодательства.
  • Второй - внедрение системы мгновенных платежей. Проект поможет развить платежные системы в Украине и определить лучшую модель мгновенных платежей для Украины, а также архитектуру и план ее внедрения.
  • Третий - совершенствование стратегического планирования в центральном банке.
  • Четвертый - совершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка.

Напомним, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, проведенного агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.

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