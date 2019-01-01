Центробанки еврозоны прекратят выпуск банкнот в 500 евро

Фото: банкноты 500 евро (twitter.com/laprovence)

Ранее выпущенные банкноты останутся в обращении

Европейский центральный банк сообщил, что с 27 января 2019 года 17 из 19 центробанков еврозоны прекращают выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Тем не менее Германия и Австрия будут продолжать выпуск банкноты до 26 апреля 2019 для того, "чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам".

Решение о прекращении выпуска 500-евровых банкнот было объявлено еще в 2016 году. Причиной этого стало то, что именно эти банкноты чаще всего используются преступниками. Также через их высокую стоимость, они часто используются для отмывания денег и финансировании терроризма.

Сообщается, что эта банкнота является одной из самых ценных в мире, вместе с банкнотой тысячи швейцарских франков (888 евро).

Напомним, центробанк Евросоюза показал новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. От старых банкнот на новые, из серии "Европа" отличаются более крупным и четким изображением номиналов, активным использованием в дизайне рельефных изображений и меняют цвет при рассматривании под разными углами надписей, а также размещением на них портрет финикийской царевны Европы (в виде голограммы и водяного знака) и дополнительных защитных элементов.