Центробанк Росії "наполегливо попросив" працівників не їздити в Європу та США, - ЗМІ

Керівництво Банку Росії розіслало своїм працівникам листи з "наполегливою рекомендацією" не їздити до "недружніх країн". Йдеться про США та держави Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Bell.

Як інформує росЗМІ, посилаючись на лист співробітникам ЦБ РФ, в ньому не йдеться про пряму заборону поїздок у країни. Але працівники мають після ознайомлення мають залишити під ним підпис.

Зазначено, що всього на кінець 2021 року штат російського ЦБ налічує близько 49,1 тисячі людей.

"З урахуванням поточної геополітичної ситуації у світі, можливої ​​реалізації загрози безпеці громадянам РФ при знаходженні за її межами, а також наявністю потенційних ризиків, пов'язаних з їх поверненням, рекомендуємо працівникам Банку Росії до особливого розпорядження утриматися від поїздок до країн, включених до переліку недружніх", - йдеться в листі.

Вказано, що сам лист підписаний заступником голови ЦБ РФ Русланом Вестеровським, який курує кадри та Германом Зубарєвим, він відповідальний за службу безпеки.

Таким чином до списку "недружніх" російський Центробанк відніс усі країни ЄС, а також Великобританію, Швейцарію, Чорногорію, Албанію, США, Канаду, Японію та інші. Всього перелік налічує 48 держав.

Фото: Центробанк Росії "наполегливо попросив" працівників не їздити в Європу та США (thebell.io)

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна після вторгнення РФ до України намагалася піти у відставку за власним бажанням, але отримала від президента РФ Володимира Путіна відмову.

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