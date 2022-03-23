ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін відмовив у відставці главі центробанку Набіулліній, – Bloomberg

Новость на русском →
Москва, Середа 23 березня 2022 20:28
Путін відмовив у відставці главі центробанку Набіулліній, – Bloomberg Фото: Ельвіра Набіулліна (Facebook)
Автор: Антон Федорців

Очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна після вторгнення РФ до України намагалася піти у відставку за власним бажанням, але наштовхнулася на відмову президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чиновниця намагалася звільнитися після запровадження санкцій проти Росії. Однак, у Кремлі їй дали зрозуміти, що відставка в такий час буде сприйматися зрадою президента.

18 березня Путін запропонував Держдумі призначити Набіулліну на черговий термін на посаді. Вона очолює Банк Росії з 2013 року, а цьогоріч у червні завершиться її друга каденція.

Очільниця центробанку можливе продовження роботи на ще 4 роки публічно не коментувала. Після початку війни РФ проти України та запровадження санкцій вона записала звернення до працівників Банку Росії, в якому назвала стан економіки "екстремальною ситуацією".

Анонімні співрозмовники Bloomberg у керівництві центробанку описали панівні настрої там як "стан безнадійності". Менеджери Банку Росії нібито побоюються, що від їхніх орієнтованих на ринкову економіку навиків незабаром не буде сенсу, бо РФ опиниться в ізоляції.

Нагадаємо, що ветеран держкорпорацій РФ Анатолій Чубайс пішов з посади радника Путіна та нібито виїхав з країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами