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Огонь охватил все этажи. В Стамбуле вспыхнул небоскреб

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Стамбул, Суббота 15 октября 2022 23:42
Огонь охватил все этажи. В Стамбуле вспыхнул небоскреб Фото: В Стамбуле вспыхнул небоскреб (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В турецком Стамбуле произошел пожар в 24-этажном жилом доме. Жителей оперативно эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Огонь возник внизу постройки и быстро распространился вверх, охватив все здание.

На месте происшествия работают пожарные, им удалось обуздать пламя. В небоскребе продолжается контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что в результате возгорания жертв нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", - отметил чиновник.

Напомним, в Турции 14 октября произошел взрыв на угольной шахте. В результате инцидента погиб 41 человек.

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