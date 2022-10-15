Огонь охватил все этажи. В Стамбуле вспыхнул небоскреб

В турецком Стамбуле произошел пожар в 24-этажном жилом доме. Жителей оперативно эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Огонь возник внизу постройки и быстро распространился вверх, охватив все здание.

На месте происшествия работают пожарные, им удалось обуздать пламя. В небоскребе продолжается контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что в результате возгорания жертв нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", - отметил чиновник.