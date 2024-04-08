Латвия проверяет информацию об участии своих граждан в войне в Украине на стороне РФ

Латвия проверяет информацию о возможном участии своих граждан в войне в Украине на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отметим, что 19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за рубежом.

Второй мужчина на видео говорит на латышском языке: "Большое спасибо, друзья".

Один из мужчин, сказав "добрый вечер" на латышском языке, продолжает на русском языке: "Военные-интернационалисты из Прибалтики выражают благодарность "Макаричу", Рязанскому движению "Свои" и спонсорам за предоставленные термовизоры, и надеемся на растущую антифашистскую тенденцию, которые готовы помочь на фронте".

По данным издания, в сети появилось видео, на котором запечатлены двое мужчин в военной форме и в масках. На столе, за которым они сидели, были расставлены коробки с предметами, похожими на термовизоры.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начало проверку по факту возможного противоправном участии ряда лиц в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

Отношение Латвии к России на фоне войны в Украине

Латвия занимает резкую позицию в отношении РФ, осуждает страну за ее военную агрессию против Украины и призывает к ужесточению санкций в отношении Москвы.

В дни голосования на "президентских выборах" на территории российского посольства в Риге полиция проверила документы у 1001 человека. Часть из них решили изгнать из страны.

Также дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно.

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