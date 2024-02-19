Центры переполнены. В страну ЕС прибывает все больше украинских беженцев

Муниципальные приюты для украинских беженцев в Нидерландах заполнены почти до отказа. Из 90 тысяч мест приема украинцев занято более 99%.

За первые недели 2024 года в регистрационный центр в Утрехте обратилось более 3000 украинцев. Обычно беженцы сначала остаются в центре регистрации в Jaarbeurs, а затем переезжают в муниципальное убежище. Все украинцы имеют право на место в муниципальных приютах.

Но доступные места для убежища в муниципалитетах заканчиваются, сообщил Яап Донкер из Veiligheidsregio Utrecht, пожарной станции, помогающей организовывать приюты.

Приют при регистрационном пункте, рассчитанном на 140 мест, с начала февраля ежедневно переполнен. Каждый день все больше людей прибывает, а отправить их некуда.

"Есть вероятность того, что нам придется временно закрыть двери в ближайшие недели. Мы не хотим этого, но у нас нет другого выбора, поскольку психические и физические условия жизни, такие как гигиена, больше не могут быть гарантированы. Это значит, что люди могут оказаться на улице", – сказал Донкер.

В недавнем письме к парламенту госсекретарь по приюту Эрик ван дер Бург отметил, что он будет пытаться стимулировать "самостоятельность и участие" украинских беженцев в Нидерландах, чтобы освободить немного мест в муниципальных приютах. Одним из вариантов может быть требование оплачивать приют, если у них есть достаточный доход.

По данным УВКБ ООН, на конец января 2024 года Нидерланды предоставили статус временной защиты 149 тысячам украинцев.