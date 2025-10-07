В центре Парижа прогремел взрыв возле резиденции подавшего в отставку премьера, - СМИ

По словам очевидцев, они услышали три взрыва вблизи отеля Матиньон. Как заявляют СМИ, именно там Лекорню должен был провести встречи после своей отставки.

На фотографиях с места происшествия видно фургон в пламени, а службы экстренной помощи пытаются потушить пожар. Сообщается, что пожар был локализован в фургоне и не распространился на соседние здания.

Пока неизвестно, что стало причиной взрывов и пожара. По словам спасателей, пожар произошел из-за механической неисправности оборудования компании.

По данным СМИ, фургон принадлежит компании, занимающейся освещением.

Стоит заметить, что вчера Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон принял его.

Напомним, 8 сентября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эмманюэлю Макронупартии, от ультралевых до ультраправых.