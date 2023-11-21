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В центре оккупированного Севастополя снова раздаются взрывы

Фото: в центре оккупированного Севастополя снова раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре временно оккупированного россиянами Севастополя уже третий раз за день сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"В центре Севастополя снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и последствия взрывов пока неизвестны.

Взрывы в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прозвучала серия взрывов сегодня, 21 ноября, около полудня.

Жители захваченного русскими оккупантами Севастополя слышали первый взрыв в центральной части города. Это произошло после примерно в 12:15. После этого раздался другой взрыв. При этом интервенты не объявляли в Севастополе воздушную тревогу.

Хотя тревога в городе не объявлялась, в российских Telegram каналах появлялись посты "о ракетной опасности в Крыму".

После этих двоих в Севастополе последовали и другие взрывы. Как пишет "Крымский ветер", их было не менее пяти.

Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны взрывы в Севастополе. Представители оккупационной "администрации" тоже молчат об инциденте

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