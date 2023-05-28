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В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв

Фото: российские военные в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно подконтрольном российским оккупантам Мелитополе (Запорожская область) прогремел взрыв утром в воскресенье, 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Ивана Федорова.

По его словам, взрыв был одиночным и громким, а раздался он в центре города.

Что стало причиной очередной "бавовны" - пока точных данных нет.

"В Мелитополе громко. В центре города раздался одинокий взрыв. Что подгорает у оккупантов, выясняем", - говорится в публикации.

Взрывы в Мелитополе и ситуация в городе

В Мелитополе, который был оккупирован войсками РФ вскоре после начала полномасштабного вторжения захватчиков в феврале 2022 года, в последнее время участились взрывы.

Так, 25 мая прогремела серия взрывов в районе аэродрома, и тогда жители города видели столб дыма.

Между тем недавно мэра Мелитополя Иван Федоров отметил, что оккупанты имитируют взрывную деятельность в городе для того, чтобы перекидывать технику на линию фронта. Речь идет о взрыве 12 мая, который прогремел на подстанции вблизи завода "Рефма".

Многие аналитики высказывали предположения, что контрнаступление Сил обороны Украины может начаться в направлении Мелитополя, так как это позволит уничтожить сухопутный коридор между временно оккупированным Крымом и РФ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перебрасывают в район Мелитополя тяжелую артиллерию.

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МелитопольВзрывВойна России против Украины