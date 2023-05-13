Оккупанты имитировали взрыв в Мелитополе. Мэр объяснил, зачем это россиянам

Российские оккупанты имитируют взрывную деятельность в Мелитополе для того, чтобы перекидывать технику на линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По словам мэра, взрыв, который слышали в оккупированном городе вечером 12 мая, прогремел на подстанции в восточной части города, вблизи захваченного россиянами завода "Рефма".

"Интересно, что у подстанции в блиндажах круглосуточно дежурят вооруженные до зубов российские военные - охраняют свои вражеские базы", - отмечает Федоров.

Мэр добавляет, что в период, когда в Мелитополе не было света, оккупанты перегоняли автомобили на Запорожское направление.

Напомним, вечером 12 мая в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв, после чего в городе частично пропал свет.

По словам Федорова, в восточных и северных районах города, а также в окрестных селах исчезли вода и связь.

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