В центре оккупированного Мелитополя взорвали автомобиль, пострадал коллаборант

Обновлено 09:35. Мэр Мелитополя подтверждает подрыв автомобиля коллаборанта Зубарева

"От "неисправности" автомобиля пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев", - написал Иван Федоров.

По его словам, Зубарев пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую "Акимовскую администрацию".

"У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", - добавил Федоров.

Обновлено. В результате взрыва в Мелитополе пострадал коллаборант Максим Зубарев.

Как пишут пропагандистские росСМИ, он ранее являлся главой оккупационной администрации поселка Акимовка.

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"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве автомобиля на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые", - написал Федоров.

По его словам, сейчас уточняется, "у какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине".

Тем временем российские пропагандисты также пишут о подрыве машины в оккупированном Мелитополе, они утверждают, что якобы в результате этого "пострадал один человек".

Примечательно, совсем недавно сообщалось о том, что россияне планируют ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении. И в этом они хотят обвинить Украину.

Напомним, 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина.

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