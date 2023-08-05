В центре оккупированного Донецка слышны взрывы

Сегодня, 5 августа, местные жители сообщили, что в Донецке раздались взрывы.

Заметим, что взрывы сегодня прогремели и в оккупированном Севастополе в Крыму.

Ситуация в Донецке

Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Также оккупанты в понедельник, 31 июля, заявили об обстреле центра Донецка. Из-за "прилетов" вспыхнули автобус и авто. Есть пострадавшие - жертва и раненые.

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