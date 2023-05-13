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В центре Москвы горит гостиница "Интерконтиненталь"

Фото: (intercontinental-moscow-tverskaya-hotel.hotel-ds.com)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 13 мая, в центре российской столицы произошел пожар. В Москве горит гостиница "Интерконтиненталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza и 112.

Инцидент произошел на улице Тверской.

На видео, которые опубликованы в социальных сетях, видно, что над российской столицей виднеется густой черный дым, который поднялся на несколько метров.

Сообщается, что экстренные службы уже едут на место происшествия.

На данный момент причины возгорания не сообщаются.

Напомним, что ранее в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека.

Кроме того, в Подмосковье горел цех по утилизации пластика и резины.

Также недавно под Москвой горел научно-исследовательский институт.

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