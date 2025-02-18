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В центре Киеве проведут тестирование системы оповещения о минуте молчания

Вторник 18 февраля 2025 15:14
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В центре Киеве проведут тестирование системы оповещения о минуте молчания Иллюстративное фото: В центре Киеве проведут тестирование системы оповещения о минуте молчания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 18 февраля, в Киеве состоится тестирование громкоговорителей, которые будут сообщать о минуте молчания. Тестирование начнется в 15:30 на Майдане Независимости и улице Крещатик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Ежедневно в 9:00 оповещать о минуте молчания на Майдане Независимости и ул. Крещатик планируется с завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Общенациональная минута молчания

Напомним, что 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Этим указом было начато проведение ежедневной общенациональной минуты молчания в 9:00 утра во всех средствах массовой информации, независимо от формы собственности.

Целью этого мероприятия является чествование памяти, отваги, самоотверженности и силы духа воинов, погибших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, ставших жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации.

Впоследствии в Украине предложили дополнить минуту молчания важной молитвой.

В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению минуты молчания, в частности, по информированию населения в общественном транспорте.

Киевский городской совет утвердил перечень мероприятий для организации ежедневной общенациональной минуты молчания. Кроме того, в КГГА объяснили, будет ли останавливаться столичный транспорт каждое утро.

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