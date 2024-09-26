День защитника и защитницы Украины: когда праздновать и почему изменили дату

До 2023 года День защитника и защитницы Украины отмечали 14 октября, теперь – 1 октября.

Почему дату праздника перенесли

День защитника Украины на государственном уровне был создан 14 октября 2014 года, тогда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Этот день совпадал с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В 2021 году для соблюдения гендерного равенства праздник переименовали в День защитника и защитницы Украины.

Однако в 2023 году Украина провела реформу церковного календаря и все фиксированные даты праздников сместились на 13 дней. Соответственно, поскольку День защитника и защитницы Украины имел привязку к Покрову, то и его дата сместилась с 14 на 1 октября.

Отметим, что День защитника и защитницы Украины с 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем, но во время действия военного положения выходного не будет.

Напомним, что до 2014 года в Украине отмечали День защитника Отечества 23 февраля, согласно советской традиции. После аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии России на Донбассе возникла необходимость декоммунизации и создании собственного Дня защитника Украины.

Почему День защитника и защитницы Украины отмечают на Покровы

Дату для Дня защитника и защитницы Украины выбрали неслучайно – Покров Пресвятой Богородицы считается днем Украинского козачества, а также днем создания Украинской повстанческой армии (УПА) в 1942 году.

Козаки чтили Богородицу как свою покровительницу и защитницу от врагов, это связано с христианской трактовкой праздника.

"Есть две версии происхождения праздника. Богородица вышла с небес и покрыла Константинополь омофором (плащом) в знак того, что она защищает город от нападающей армии. По славянской версии это произошло в 860 году, когда князь Аскольд пошел на Константинополь, или в 910 году, когда сарацины напали на этот город", – рассказывает историк и военнослужащий Александр Алферов.

Также он отмечает, что культ Покрова характерен исключительно для украинцев, у других христиан этот праздник тоже есть, но не чтится так сильно.

Именно на Покровы козаки собирались в храме на особый молебен, а после него выбирали нового кошевого атамана, чтобы "целый год быть под покровом мудрости и силы".

Главная сечевая церковь всегда называлась в честь Покрова, а в каждом козацком шалаше была ее икона. Также Богородицу изображали на козачьих хоругвях, под которыми они отправлялись в военные походы.

"В эту эпоху возник тип иконы "Козацкая Покрова", где под омофором Богородицы изображались украинские иерархи, гетманы и козаки. Также именно на праздник Покрова козаки проводили рады, на которых избирали нового гетмана или старшин. В козацкие времена войско было не только армией, но и стало основой украинского государства", – объясняют в Украинском Институте национальной памяти.

Распространение культа Покрова было и во времена Гетманщины. Во время правления Ивана Мазепы строили многие церквей и писали иконы, связанные с Покровом.

"Благодаря уважительному отношению козачества к Покрову в народе этот праздник ассоциируется с военной честью, победой, мужеством, защитой родной земли", – добавляют в Институте.

Особый тип иконы с Богородицей и известными украинскими деятелями под ее покровом – Богданом Хмельницким, Тарасом Шевченко, Иваном Франко, Михаилом Грушевским, Степаном Бандерой, Симоном Петлюрой и другими (фото: РБК-Украина)

Как празднуют День защитника и защитницы Украины

До начала полномасштабного вторжения на главных площадях городов устраивали торжественные концерты, памятное шествие, которым чествовали погибших за свободу Украины. Во время войны масштабные мероприятия не проводятся.

Традиционно в этот день поздравляют военнослужащих и ветеранов, вручают им государственные награды и грамоты. При этом историки и активисты призывают "шкарпетизувати" этот праздник, то есть не продолжать советскую традицию дарить защитниками носки, одеколоны и т. д.

В Киеве ко Дню защитника и защитницы Украины пройдут несколько тематических мероприятий:

В Национальной филармонии Украины состоится концерт Национального духового оркестра Украины под названием "Сила нескорених духом"

В доме Леси Украинки пройдет музыкальный концерт "Козацькому роду нема переводу"

В музее книги и книгопечатания Украины состоится музыкальный концерт "Ей ви, козаченьки!"

День защитника и защитницы Украины отмечают 1 октября (фото: flickr.com_ministryofdefenceua)