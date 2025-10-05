В центре Киева завтра ограничат движение: какая причина

Сообщается, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководителям иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается охрана Управлением государственной охраны.