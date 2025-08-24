RU

Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева завтра ограничат дорожное движение: в чем причина

Фото: людей призвали учесть информацию об ограничении движения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 25 августа, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 25 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Кроме того, там призвали людей учесть эту информацию при перемещении.

В Управлении также напомнили, что согласно закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положения "О государственном протоколе и церемониале Украины", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Напомним, что в пятницу, 22 августа, в Киеве тоже перекрывали центр для автомобилей. Ограничения действовали в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Кроме того, 21 августа в столице частично ограничили движение транспорта и пешеходов на ряде улиц. Причина - ремонтные работы.

