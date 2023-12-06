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В центре Киева зажгли огни на главной елке страны (видео, фото)

На новогодней елке Киева зажгли огни 6 декабря (все фото: Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

На Софийской площади Киева сегодня, 6 декабря, зажгли огни на главной новогодней елке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Хвойная красавица засияла в центре столицы праздничной иллюминацией традиционно в День святого Николая, дата которого в этом году сместилась на две недели в связи с переходом на новоюлианский календарь.  

Новогодняя елка в Киеве была установлена и украшена за средства меценатов, как и прошлом году.

 

Добавим, что украшения для нее выбирали энергоэкономные, учитывая режим ограничения использования света.

 

На церемонии зажжения огней присутствовало руководство столицы, представители администрации, а также собралось немалое количество жителей и гостей Киева.

Новогодние празднования в Киеве

Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко заявляла, что в этом году в Киеве больших новогодних празднований не планируется. Однако на Софийской площади установят главную елку страны и фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.

В КГГА добавили, что столичные учреждения культуры тоже приобщаются к празднованию. В частности, коммунальные театры в декабре представляют различные новогодние представления.

Новый календарь

Поместный собор Православной церкви Украины в июле 2023 принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты.

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КиевНовогодние праздники