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В центре Киева произошел пожар в университете Карпенко-Карого

Фото: пожар произошел в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 апреля, в центре Киева, на Крещатике, произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Обновлено. Спасатели ликвидировали пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказали в ГСЧС Украины, 11 апреля в 9:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик в Шевченковском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.

"В 10:15 возгорание было ликвидировано", - добавили в спасательной службе.

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"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - рассказал он.

По словам Кличко, спасатели уже работают на месте.

"Локализация пожара на площади 10 кв.м. на Крещатике", - добавил он.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.

Кроме того, в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.

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