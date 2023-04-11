В центре Киева произошел пожар в университете Карпенко-Карого

Обновлено. Спасатели ликвидировали пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказали в ГСЧС Украины, 11 апреля в 9:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик в Шевченковском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.

"В 10:15 возгорание было ликвидировано", - добавили в спасательной службе.

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"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - рассказал он.

По словам Кличко, спасатели уже работают на месте.

"Локализация пожара на площади 10 кв.м. на Крещатике", - добавил он.