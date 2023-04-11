В центре Киева произошел пожар в университете Карпенко-Карого

Во вторник, 11 апреля, в центре Киева, на Крещатике, произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено. Спасатели ликвидировали пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как рассказали в ГСЧС Украины, 11 апреля в 9:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик в Шевченковском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.
"В 10:15 возгорание было ликвидировано", - добавили в спасательной службе.
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"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - рассказал он.
По словам Кличко, спасатели уже работают на месте.
"Локализация пожара на площади 10 кв.м. на Крещатике", - добавил он.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.
Кроме того, в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.
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