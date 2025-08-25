В центре Киева сегодня ограничат движение по некоторым улицам: в чем причина

Как уточнили в Управлении государственной охраны Украины, ограничения дорожного движения 25 августа будут действовать в центральных районах столицы.

Они связаны с проведением официальных мероприятий с привлечением иностранных гостей. Участие в мероприятиях будут принимать главы государств, правительств, парламентов и представители международных организаций.

Граждан и гостей столицы призвали учесть эту информацию при планировании поездок по городу, чтобы избежать пробок и задержек.

Управление государственной охраны напомнило, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденного Указом Президента № 746/2002, во время официальных и рабочих визитов глав иностранных государств и международных организаций им гарантируется государственная охрана.

Сейчас с официальным визитом в Киеве находится генерал Кит Келлог, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Кроме того, ожидается прибытие пастора Марка Бернса, духовного советника президента США Дональда Трампа.