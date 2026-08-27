В центре Киева поврежден спорткомплекс, в сети пишут о дыме над стадионом "Динамо"

Обстрел Киева

Напомним, утром 27 августа Россия в очередной раз атаковала Киев. Противовоздушная оборона до сих пор работает над городом из-за атаки реактивных беспилотников.

Этой ночью Россия уже атаковала Киев - обломки упали в Подольском и Шевченковском районах. Также под вражескими ударами находились и другие регионы.

Все детали о последствиях ночной комбинированной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.