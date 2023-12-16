Киевсовет попросит у Кабмина 2,28 млрд грн компенсации за достройку ЖК "Укрбуда"

Временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" рекомендует обратиться в Кабинет министров с требованием компенсировать "Киевгорстрою" суммарный запланированный ущерб в сумме 2,28 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет ТКК в ходе сессии.

Как отметили в пресс-службе "Киевгорстроя", сумма в 2,28 млрд грн связана с достройкой объектов корпорации "Укрбуд".

"Именно столько средств необходимо для достройки жилых комплексов, переданных от "Укрбудуа" "Киевгорстрою". Эта сумма не является долгом ХК "Киевгорстрой", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании также отметили, что осуществлять достройку "укрстроевских" комплексов им поручили через распоряжение того же Кабмина "О мерах по решению проблем инвесторов жилищных комплексов, строительство которых осуществлялось предприятиями - участниками Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" от 17 июня 2020 г. №772-р.

"Комплексы "Укрбуд" изначально в большинстве своем имели минусовый баланс. Общий дефицит средств, необходимых для достройки объектов "Укрстроя", был зафиксирован в сводной таблице, которую подписали три стороны при осуществлении передачи объектов для достройки: "Киевгорстрой" , Предыдущий застройщик ООО "Укрбуд Девеломпент" и ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал", которая является управляющим фондов финансирования строительства всех ЖК "Укрбуд", - объясняют в компании.

Общее количество введенных "Киевгорстроем" квадратных метров в жилых комплексах "Укрстроя" составляет около 400 тыс. кв. м. Это более 4,2 тыс. квартир, плюс более 800 машиномест и встроенные коммерческие помещения.

Напомним, ранее сообщалось, что был завершен аудит "Киевгорстроя".

Аудиторы установили, что ЧАО "ХК "Киевгорстрой" функционировало должным образом до появления внешних факторов, которые существенно повлияли на результаты ее деятельности. Подтвержден суммарный убыток с учетом текущих рыночных цен на проекты "Укрбуд" в размере 2,28 млрд грн.

В результате анализа независимыми аудиторами финансово-хозяйственного состояния в "Киевгорстрой" не выявлены признаки действий по доведению предприятия до банкротства или сокрытия факта устойчивой финансовой несостоятельности.