В центре Киева на 10 дней ограничат движение: что важно знать водителям
С 28 января по 6 февраля в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской. Ограничения связаны с дорожными работами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
По данным коммунальщиков, дорожники ДЭУ Шевченковского района будут ликвидировать просадку покрытия на проезжей части возле домов №43-45 на улице Владимирской. Работы будут проводиться по направлению движения к улице Прорезной.
В центре Киева в течение 10 дней продлится ограничение движения (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" приносят извинения водителям за временные неудобства и призывают заранее учитывать ограничения при планировании маршрута.
