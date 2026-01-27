В центре Киева на 10 дней ограничат движение: что важно знать водителям

С 28 января по 6 февраля в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской. Ограничения связаны с дорожными работами.

По данным коммунальщиков, дорожники ДЭУ Шевченковского района будут ликвидировать просадку покрытия на проезжей части возле домов №43-45 на улице Владимирской. Работы будут проводиться по направлению движения к улице Прорезной.

