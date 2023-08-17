В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (фото, видео)

Сообщается, что до того, как приехали пожарные, с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Всех рабочих также попросили покинуть объект.

РосСМИ сообщают, что на крыше строящейся ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. Пожару присвоили второй ранг.

В МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.

Пожары в России

В последнее время в России все чаще случаются пожары. Они происходят в приграничных, а также отдаленных регионах.

Только сегодня в Волгограде случился пожар на территории металлургического завода "Красный октябрь".

А 11 августа в Калуге вспыхнул огонь на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без электрики.

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