RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (фото, видео)

Фото: в центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В центре Екатеринбурга загорелась главная стройплощадка ледовой арены 17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на E1.

Сообщается, что до того, как приехали пожарные, с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Всех рабочих также попросили покинуть объект.

РосСМИ сообщают, что на крыше строящейся ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. Пожару присвоили второй ранг.

В МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.

Пожары в России

В последнее время в России все чаще случаются пожары. Они происходят в приграничных, а также отдаленных регионах.

Только сегодня в Волгограде случился пожар на территории металлургического завода "Красный октябрь".

А 11 августа в Калуге вспыхнул огонь на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без электрики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарЕкатеринбург