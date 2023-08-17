В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены (фото, видео)

В центре Екатеринбурга загорелась главная стройплощадка ледовой арены 17 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на E1.
Сообщается, что до того, как приехали пожарные, с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Всех рабочих также попросили покинуть объект.
РосСМИ сообщают, что на крыше строящейся ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. Пожару присвоили второй ранг.
В МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.
В последнее время в России все чаще случаются пожары. Они происходят в приграничных, а также отдаленных регионах.
Только сегодня в Волгограде случился пожар на территории металлургического завода "Красный октябрь".
А 11 августа в Калуге вспыхнул огонь на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без электрики.
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