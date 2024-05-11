В центре Броваров раздался взрыв: среди пострадавших правоохранитель

Сегодня, 11 мая, примерно в 20:40 в центре Броваров раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Броваров Игоря Сапожко.

"В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Красный маркет" примерно в 20.40 раздался взрыв", - сообщил Сапожко.

По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции.

"На месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются", - сообщил мэр.

Обновлено в 22:11.

По данным полиции Киевской области, в результате взрыва гранаты в Броварах ранен полицейский и правонарушитель.

Что случилось

Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестным лицом. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский стал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.

В результате взрыва оба получили ранения.

Пострадавшим в настоящее время предоставляется вся необходимая медицинская помощь.