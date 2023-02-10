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Центрфорвард "Ванкувера" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Нью-Йорк, Пятница 10 февраля 2023 10:43
Центрфорвард "Ванкувера" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Элиас Петтерсон и Оливер Экман-Ларссон забросили 3 шайбы на двоих (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Звездный хоккеист "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петтерссон стал главной звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата в сильнейшей лиге мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Шведский форвард набрал три пункта в поединке против "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде (6:5). 24-летний скандинав забросил две шайбы и оформил ассист.

Петтерссон в стартовом периоде принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Экмана-Ларссона. Сам же взялся за дело в третьей 20-минутке. Сначала он мощным броском от синей линии реализовал большинство "Кэнакс", а затем из правой зоны вбрасывания "прошил" Сорокина.

Непростая победа "Ванкувера" не изменила турнирного положения команд. "Кэнакс" не проходят в плей-офф от Тихоокеанского дивизиона. В свою очередь "Айлендерс" рискуют стать лишними в борьбе за путевки в матчи на вылет от дивизиона Метрополитен.

В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Тампы-Бэй" Брэндон Хейгел и вратарь "Филадельфии" Картер Харт. Канадский крайний нападающий дублем и результативной передачей помог разгромить "Колорадо" (5:0). Голкипер же отбил 34 удара и победил в серии буллитов "Эдмонтон" (2:1).

К слову, накануне вратарь "Далласа" Оттинджер оказался на вершине хит-парада хоккеистов.

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