Центрфорвард "Аризоны" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний форвард впервые в карьере забросил три шайбы и оформил ассист во время избиения "Сент-Луиса" (5:0). Именно уроженец Висконсина дал старт разгрому "Блюз" в середине второго периода.

Шмальц сначала результативно завершил выход 2 в 1 с Краусом. Далее он обыграл голкипера в ближнем бою после прорыва от правого борта. А на десерт сыграл на добивании с "пятака" после мощного броска Хэйтона. Вскоре еще и принял участие в голевой атаке с шайбой последнего.

Уверенная домашняя победа не изменила турнирного положения обеих команд. "Аризона" и "Сент-Луис" остаются за пределами зоны плей-офф в Центральном дивизионе. Соперники опережают только здешнего аутсайдера – "Чикаго".

Дополнили топ-3 звезд вингер "Анахайма" Фрэнк Ватрано и вратарь "Аризоны" Карел Веймелка. Первый оформил хет-трик против "Колорадо" на выезде (5:3). Одноклубник Шмальца в свою очередь сделал 33 сэйва и записал в актив шатаут.