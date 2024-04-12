В "Центрэнерго" рассказали, как не допустить повторного разрушения Трипольской ТЭС

По его словам, часть баллистических сверхзвуковых ракет, летевших в направлении станции, удалось сбить. Однако из-за недостатка боекомплекта для украинских систем ПВО, часть вражеских российских ракет достигли цели и уничтожили ТЭС.

Гота отметил, что для дальнейшей устойчивости украинской энергетики, прежде всего важно обеспечить украинскую противовоздушную оборону.

"Что-либо подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления", - сказал он.

По его словам, без международных партнеров укрепить украинскую систему ПВО почти невозможно, поэтому "мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран".

"Однако опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, бесполезное дело будет", - сказал председатель Набсовета "Центрэнерго".

Гота добавил, что пока что ввиду благоприятной погоды, потребители электроэнергии еще не почувствуют значительных перебоев со электроэнергией, но отключения могут начаться ближе к лету.

"Даже представить сложно, что будет зимой, потому что зимой - самый сложный период", - сказал он.

Кроме того, Гота упомянул похожее уничтожение Змиевской ТЭС в Харьковской области 22 марта российскими баллистическими ракетами: "Нехватка ПВО во всех регионах сыграла решающую роль".