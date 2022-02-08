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"Центренерго" попередила про дефіцит вугілля через обвал цін на електроенергію

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 11:16
"Центренерго" попередила про дефіцит вугілля через обвал цін на електроенергію Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державна компанія "Центренерго" попередила про зрив постачання вугілля і можливий дефіцит палива на її ТЕС через падіння гуртових цін на електроенергію до критично низького рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Станом на 7 лютого ціни на ринку залишаються критично низькими. ПАТ "Центренерго" розраховує, що заходи, які вживаються регулятором, призведуть до усунення негативних явищ на ринку електроенергії, стабілізують ціноутворення, що створить передумови для своєчасних розрахунків за поставлене вугілля вітчизняного та імпортного походження", - повідомили в компанії.

В держкомпанії заявили, що обсяг законтрактованого імпортного вугілля на лютий-березень складає 677 тис. тонн.

Одна компанія знаходиться в стані "гострого дефіциту коштів" і падіння цін на електроенергію нижче собівартості ставить під загрозу можливість оплати вугілля.

Нагадаємо, з кінця січня гуртові ціни на електроенергію в Україні рухнули більш ніж на 30%.

Зокрема до обвалу цін призвів імпорт електроенергії з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС.

Також активізувалися махінації трейдерів-посередників на ринку електроенергії і схеми "торгівлі повітрям".

Через це системний оператор вивів в резерв десятки блоків ТЕС. Компанія "Донбасенерго" заявила, що через обвал цін може зупинити роботу в березні-квітні і оголосити про банкрутство.

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