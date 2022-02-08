ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Центрэнерго" предупредила о дефиците угля из-за обвала цен на электроэнергию

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 11:16
"Центрэнерго" предупредила о дефиците угля из-за обвала цен на электроэнергию Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная компания "Центрэнерго" предупредила о срыве поставок угля и возможном дефиците топлива на ее ТЭС из-за падения оптовых цен на электроэнергию до критически низкого уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По состоянию на 7 февраля цены на рынке остаются критически низкими. ПАО "Центрэнерго" рассчитывает, что меры, принимаемые регулятором, приведут к устранению негативных явлений на рынке электроэнергии, стабилизируют ценообразование, что создаст предпосылки для своевременных расчетов за поставленный уголь отечественного и импортного происхождения", - сообщили в компании.

В госкомпании заявили, что объем законтрактованного импортного угля на февраль-март составляет 677 тыс. тонн.

Одна компания находится в состоянии "острого дефицита средств" и падение цен на электроэнергию ниже себестоимости ставит под угрозу возможность оплаты угля.

Напомним, с конца января оптовые цены на электроэнергию в Украине рухнули более чем на 30%.

В частности, к обвалу цен привел импорт электроэнергии из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС.

Также активизировались махинации трейдеров-посредников на рынке электроэнергии и схемы "торговли воздухом".

Поэтому системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС. Компания "Донбассэнерго" заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявить о банкротстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка